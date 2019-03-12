Объявление о продаже битого легкового автомобиля появилось на сайте AUTO.RIA.
ЗАЗ продает автомобиль ЗАЗ Vida после краш-теста за 227 тыс. рублей
12.03.2019 13:34
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В объявлении указано, что продается ЗАЗ Vida после краш-теста, у которого пробег составляет 15 тысяч километров.
Выставленный на продажу образец прошел краш-тест методом фронтального столкновения.
ЗАЗ Vida приводился в движение двигателем Acteco-SQR477F, используемым в качестве базового в Chery A13.
За автомобиль просят 92 тысячи гривен или 227 тысяч рублей по актуальному курсу.
Предполагается, что машины после краш-тестов продают в связи со сложным финансовым положением на предприятии.
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