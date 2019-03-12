ЗАЗ продает автомобиль ЗАЗ Vida после краш-теста за 227 тыс. рублей

Объявление о продаже битого легкового автомобиля появилось на сайте AUTO.RIA.

В объявлении указано, что продается ЗАЗ Vida после краш-теста, у которого пробег составляет 15 тысяч километров.

Выставленный на продажу образец прошел краш-тест методом фронтального столкновения.

ЗАЗ Vida приводился в движение двигателем Acteco-SQR477F, используемым в качестве базового в Chery A13.

За автомобиль просят 92 тысячи гривен или 227 тысяч рублей по актуальному курсу.

Предполагается, что машины после краш-тестов продают в связи со сложным финансовым положением на предприятии.