Renault разрабатывает новое поколение кроссовера Captur

В компании Renault начали работать над преемником кроссовера Captur, который уже хуже продается.

Производитель со сменой поколений намерен вернуть модели звание бестселлера. Прототип следующей генерации уже вывели на тестирование, а между тем зарубежным журналистам удалось узнать первые подробности о новинке.

По информации британского издания Autocar, ссылающегося на представителя компании, кроссовер новой генерации получит изменения в салоне, внешности, а также новые технологии. В основе нового Captur расположится модернизированная платформа CMF-B.

К тому же в модели появится и новый турбированный 1,3-литровый агрегат, с которым скоро в России дебютирует кроссовер Arkana.

Еще для Captur предложат гибридную силовую установку. Напомним, что на российском рынке продается свой Kaptur, который создан на платформе В0.