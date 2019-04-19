Kia выпустила спецверсию Kia Stinger для любителей дрифта

Показ новой модификации Stinger состоялся в рамках автосалона в Нью-Йорке, который проходит в эти дни.

Новинка получила приставку к названию GTS и будет выпущена ограниченным тиражом в количестве всего 800 экземпляров.

В таком автомобиле будет предлагаться доработанная полноприводная трансмиссия D-AWD. После модернизации она способна передавать весь крутящий момент на заднюю ось.

Еще в Kia Stinger GTS будет три режима езды, среди которых Comfort, Sport и Drift. В модели предлагается самоблокирующийся дифференциал на задней оси и перенастроенная восьмискоростная КП.

Что касается внешности, то тут изменений минимум, а самым заметным становится новый окрас кузова. Стоимость спецверсии Kia Stinger для любителей дрифта составит 44 тысячи долларов минимум.