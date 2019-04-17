Третье поколение Renault Duster: первые подробности

Дебют второго поколения кроссовера состоялся еще в 2017 году и ожидалось, что оно приедет на российский рынок.

Но этого не произошло и вряд ли уже случится, так как Renault для российского рынка разработала новый кроссовер Arkana, который уже скоро появится в продаже.

Тем не менее на зарубежных рынках Renault Duster пользуется популярностью, а производитель между тем начинает задумываться о смене поколений.

Актуальное поколение модели хоть и позиционируется новым, но тем не менее создавалось на прежней платформе В0, но глубоко модернизированной.

При этом согласно первым данным, работа над новой генерацией стартует только в 2020 году, тогда как на рынке он появится не ранее 2023 года.

Как стало известно, Дастер пользуется отличным спросом на зарубежных рынках, хотя небольшое снижение продаж уже начало наблюдаться, но вскоре компания выпустит обновление.

Предполагается, что новая генерация кроссовера будет создана уже на новой платформе, но на какой конкретно сейчас неизвестно.