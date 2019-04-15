Cadillac анонсировал четыре новые модели для российского рынка

Представители американской марки в России рассказали журналистам о планах по расширению модельного ряда, представленного в нашей стране.

Так, Cadillac анонсировал четыре новинки для российского рынка, среди которых окажется два кроссовера и столько же седанов. О расширении модельной линейки стало известно журналистам Autonews.ru.

Некоторые новинки выйдут на рынок в этом году, а некоторые в следующем. Благодаря новинкам компания будет предлагать в России не пять, а уже девять своих моделей.

Конкретно о каких новых для России автомобилях идет речь в компании не заявляли.

Предположительно, одной из них окажется седан Cadillac CT5, премьера которого состоится через пару дней на автошоу в Нью-Йорке.

Также в Россию могут привезти трехрядный кроссовер XT6, представленный в начале года, и компактный кроссовер XT4. О четвертой модели информации пока нет.