Cadillac назвал цены на новый «бюджетный» кроссовер Cadillac XT4

Дебют нового кроссовера Cadillac XT4 состоялся в рамках Нью-Йоркского автосалона в начале весны , а теперь производитель озвучивает стоимость на новинку.

Так, в минимальной комплектации самый маленький кроссовер марки получил ценник 34 795 долларов или почти 2,2 миллиона рублей.

В этом исполнении для автомобиля будет доступен двухлитровый бензиновый двигатель с турбиной, который выдаст 241 л.с. мощности.

В паре с двигателем будет работать девятискоростной автомат, система привода будет на переднюю ось. В списке оборудования этой комплектации будет светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски, а в салоне будет мультимедийная система с восьмидюймовым экраном.

Топовые версии Premium Luxury и Sport оценили в 40 290 и 42 790 долларов, а это 2,5 и почти 2,7 миллиона рублей.

В качестве опции за 1,2 тыс. долларов или 75 тысяч рублей будет предлагаться адаптивная подвеска, а за электрически люк попросят еще 1,55 тыс. долларов или почти 10 тысяч рублей.