Автомобили марки Ravon начнут собирать в России

Как известно, автомобили узбекского бренда не поставляются на российский рынок уже почти год.

Однако недавно марка обновила ОТТС на хэтчбек, что дало основание полагать, что бренд все-таки вернется на рынок.

Более того, журналистам «Известий» удалось выяснить, что Ravon может начать выпуск своих автомобилей в России.

Речь идет о возможном выпуске машин на предприятии Derways, причем журналисты отмечают, что производство может стартовать уже до конца года.

В Ravon в свою очередь заявили, что в этом году на российском рынке стартуют продажи автомобилей, поставленных из завода в Узбекистане.