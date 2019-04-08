В РФ скоро снова начнут продавать бюджетные автомобили Ravon

На российском рынке модели марки Ravon не предлагаются с весны прошлого года, причем официально об уходе с рынка в компании не заявляли.

На протяжении всего года появлялись сообщения, что бренд снова начнет поставки своих автомобилей, но этого не произошло.

Однако бюджетные автомобили Ravon скоро вернутся на рынок России. Во-первых, Ravon в России получила обновленный ОТТС на хэтчбек Ravon R2, о чем ранее сообщалось.

А во-вторых, в Белоруссии уже возобновили продажи автомобилей, а их экспорт открыли третьего апреля, о чем стало известно из официального сайта предприятия GM Uzbekistan.

В пресс-релизе компании также было сказано, что в скором времени возобновятся поставки и продажи моделей Ravon в других странах Евразийского экономического союза.

С начала года GM Uzbekistan отправляет автомобили в Афганистан и Таджикистан.