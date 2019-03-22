Ravon в России получила ОТТС на хэтчбек Ravon R2

Несмотря на то, что официально марка Ravon не объявляла об уходе с российского рынка, ее автомобили не доступны для покупки с мая прошлого года.

В прошлом году появлялись сообщения, что уже скоро будут поставки машин, но этого так и не случилось.

Между тем слухи об уходе узбекского бренда опровергаются новым ОТТС, оформленным для хэтчбека Ravon R2. Это дает некоторую надежду на возобновление продаж автомобиля.

Но с ОТТС тоже не все так просто, ведь новый сертификат был получен вопреки тому, что действие старого прекратилось бы в конце июня этого года.

Что касается характеристик, то тут без сюрпризов. Стоит отметить, что помимо прекращения продаж автомобилей, Ravon в прошлом году так и не показала обещанный перелицованный Tracker и обновленный седан R4.