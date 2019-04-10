В Euro NCAP оценили безопасность Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross

Специалисты организации Euro NCAP провели краш-тесты двух автомобилей, которые ожидаются на российском рынке, и опубликовали результаты.

Европейская организация провела краш-тест Range Rover Evoque и Citroen C5 Aircross и оценила их безопасность.

Оказалось, что Range Rover Evoque получил максимальную оценку – пять звезд. В нем в случае ДТП пассажиры и водитель практически не рискуют получить смертельных травм, причем высокие показатели оказались во всех проведенных краш-тестах.

Единственным нареканием стала возможность получения травмы шеи у заднего пассажира в случае удара сзади. Положительно оценены в Range Rover Evoque и системы безопасности.



Что касается кроссовера Citroen C5 Aircross, то он получил четыре звезды, тогда как модель с пакетом Safety +, в котором предлагают дополнительные системы безопасности, заработала максимальное количестве звезд.

Кроссовер в базовых комплектациях может оказаться опасен для переднего пассажира в случае фронтального столкновения по всей ширине, а водитель рискует получить травму грудной клетки в случае бокового удара.

