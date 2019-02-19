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Citroen привезет в Россию новый кроссовер Citroen C5 Aircross

Новости
19.02.2019 12:55
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Российское подразделение компании Citroen анонсировало выход нового кроссовера Citroen C5 Aircross.

Согласно данным компании, в продажу новинку поступит во втором квартале этого года. Стоимость и комплектации будут объявлены накануне старта продаж.

Как отметили в пресс-службе компании Citroen C5 Aircross становится первым автомобилем в линейке марки, который получил подвеску нового типа «Progressive Hydraulic Cushions» с гидравлическими ограничителями хода.

Напомним, что создавался кроссовера на платформе EMP2. Для клиентов производитель предложит порядка 30 цветовых комбинаций оформления внешности и четыре варианта отделки салона.

Для европейского рынка модель доступна с бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 130 до 180 лошадиных сил, пару которым составляет шестискоростная механическая или восьмискоростная автоматическая коробка передач. Система привода предусмотрена только на переднюю ось.

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