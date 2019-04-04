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Появились первые изображения премиального минивэна Lexus

Новости
04.04.2019 17:48
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В конце прошлого месяца премиальная марка Lexus распространила тизер своей новой модели.

Тогда же стало известно, что новинкой окажется минивэн, причем предполагается, что это будет некая перелицованная версия Toyota Alphard.

Этот автомобиль должны запустить в продажу в следующем году, а вот его презентация состоится на автосалоне в Шанхае в этом месяце.

Пока кроме тизера никаких официальных подробностей нет, но дизайнеры зарубежного издания решили создать рендеры и показать на них свое видение нового минивэна.

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