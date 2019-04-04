Появились первые изображения премиального минивэна Lexus

Тогда же стало известно, что новинкой окажется минивэн, причем предполагается, что это будет некая перелицованная версия Toyota Alphard.

Этот автомобиль должны запустить в продажу в следующем году, а вот его презентация состоится на автосалоне в Шанхае в этом месяце.

Пока кроме тизера никаких официальных подробностей нет, но дизайнеры зарубежного издания решили создать рендеры и показать на них свое видение нового минивэна.