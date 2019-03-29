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Lexus выпустит роскошный минивэн

Новости
29.03.2019 19:23
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Премиальный бренд Lexus 29 марта распространил в Сети тизерное изображение, анонсируя новую модель.

Таинственная новинка, название которой пока неизвестно, будет представлена в рамках автосалона в Шанхае в следующем месяце.

Новой моделью марки окажется минивэн, причем есть данные, что новинкой может оказаться перелицованная версия Toyota Alphard.

Судя по тизеру автомобиль будет выполнен в фирменной стилистике марки. Что касается технических характеристик, то предполагается, что автомобиль получит те же силовые установки, что и Toyota Alphard.

Таким образом, в моторной гамме может оказаться 3,5-литровый двигатель и гибридная установка на основе 2,5-литрового агрегата.

Между тем в Китае марка зарегистрировала две торговые марки LM350 и LM300h и возможно они предназначены именно для нового минивэна.

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