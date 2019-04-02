Фотошпионы сфотографировали салон нового внедорожника Kia Mohave

В Сети были опубликованы фотографии салона, готовящегося к дебюту нового Kia Mohave. Обновленный внедорожник, как стало известно, получит серьезные изменения как в экстерьере, так и в салоне.

Предвестником нового Kia Mohave стал одноименный прототип с приставкой к названию Masterpiece, показанный в прошлом месяце в Сан-Паулу.

Тогда салон концепта был скрыт от посторонних сильно тонированными стеклами.

Однако фотошпионы сфотографировали салон обновленного Kia Mohave благодаря чему стало известно, что у внедорожника будет полностью новый интерьер, где установлена новая передняя панель, руль, рычаги, блоки, а также новая информационно-развлекательная система.

Последняя будет предлагаться с большим сенсорным экраном.

Также в салоне предложат и виртуальную панель приборов. Стоит отметить, что автомобиль в сравнении с предшественником все также остался рамным, но получил обновленную внешность.

При этом в моторной гамме будет турбированный дизельный двигатель с шестью цилиндрами, но его мощность сейчас неизвестна. В паре с силовой установкой будет работать восьмискоростной автомат. Серийную версию нового Mohave представят во второй половине года