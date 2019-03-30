Презентация нового пикапа проходила в прошлом году на автосалоне в Лос-Анджелесе, а позже стало известно, что модель привезут на европейский рынок.

Сегодня Jeep назвала стоимость нового пикапа Jeep Gladiator и анонсировала его старт продаж на американском рынке на лето.

Обычный пикап в базовой версии получил ценник 33 545 долларов, а вариант Rubicon обойдется на десять тысяч долларов дороже.

На старте продаж будет доступна для покупки и специальная версия пикапа Launch Edition. Такую версию оценили уже в 60 815 долларов.

Тираж такой спецверсии будет органичен 4 190 экземплярами. Такая версия будет отличаться особым оформлением экстерьера и салона, а также шильдиками.