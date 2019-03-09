Новый пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке

Презентация нового пикапа, ориентированного на американский рынок, состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе прошлой осенью.

О планах продавать новинку за пределами США руководство компании тогда не заявляло, но появлялись слухи о появлении пикапа даже на российском рынке.

Теперь представители компании прояснили ситуацию, сообщив, что пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке, но его объёмы поставок будут ограничены.

О каких объёмах идет речь не сообщается. Подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.