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Новый пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке

Новости
09.03.2019 11:42
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Презентация нового пикапа, ориентированного на американский рынок, состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе прошлой осенью.

О планах продавать новинку за пределами США руководство компании тогда не заявляло, но появлялись слухи о появлении пикапа даже на российском рынке.

Теперь представители компании прояснили ситуацию, сообщив, что пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке, но его объёмы поставок будут ограничены.

О каких объёмах идет речь не сообщается. Подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

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