Презентация нового пикапа, ориентированного на американский рынок, состоялась в рамках автошоу в Лос-Анджелесе прошлой осенью.
Новый пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке
09.03.2019 11:42
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О планах продавать новинку за пределами США руководство компании тогда не заявляло, но появлялись слухи о появлении пикапа даже на российском рынке.
Теперь представители компании прояснили ситуацию, сообщив, что пикап Jeep Gladiator появится на европейском рынке, но его объёмы поставок будут ограничены.
О каких объёмах идет речь не сообщается. Подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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