Первый тизер, в котором компания рассекретила название новинки и анонсировала его дебют на мотор-шоу в Нью-Йорке, была опубликован два дня назад.
Компактный кроссовер Hyundai Venue показали на тизерном видео
29.03.2019 19:09
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Сегодня автопроизводитель распространил новый видеотизер, в котором показал модель в камуфляже.
В тизере можно заметить, что самый маленький кроссовер марки получит большую решетку радиатора, а также квадратные светодиодные огни.
Официальных данных о технических характеристиках самого доступного кроссовера не приводят.
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