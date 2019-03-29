Компактный кроссовер Hyundai Venue показали на тизерном видео

Первый тизер , в котором компания рассекретила название новинки и анонсировала его дебют на мотор-шоу в Нью-Йорке, была опубликован два дня назад.

Сегодня автопроизводитель распространил новый видеотизер, в котором показал модель в камуфляже.

В тизере можно заметить, что самый маленький кроссовер марки получит большую решетку радиатора, а также квадратные светодиодные огни.

Официальных данных о технических характеристиках самого доступного кроссовера не приводят.