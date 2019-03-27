Hyundai подготовил к премьере самый маленький кроссовер Venue

Автопроизводитель Hyundai разработал нового представителя сегмента SUV и сегодня раскрыл дату его премьеры и название.

Анонс дебюта самого маленького кроссовера, получившего название Venue, сопровождался видеотизером. Новую модель официально представят на автосалоне в Нью-Йорке 17 апреля.

Уже известно, что в модельной линейке компактный кроссовер будет находится на ступень ниже, чем новый Kona.

При разработке кроссовера основной упор был сделан на то, чтобы выпустить кроссовер, способный понравится молодежи.

Технические характеристики автомобиля не раскрывают, но предполагается, что в моторной гамме будут присутствовать 1.6, 1.0 и 1.4-литровые двигатели, а среди трансмиссий предложат вариатор и семискоростной робот.