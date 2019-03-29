В сентябре прошлого года на территории Индонезии представили новый кроссовер Proton X70, который является перелицованным вариантом модели Geely Atlas.

В декабря того же года новинка поступила в продажу и вот сегодня представители марки Proton поделились успехами модели в продажах.

Согласно заявлению, спрос на перелицованный Geely Atlas превзошел все ожидания, ведь за три месяца с момента старта продаж кроссовер был продан в количестве 8,5 тыс. единиц.

В результате эти продажи оказались одними из лучших в сегменте кроссоверов в Индонезии.

Между тем напомним, что в Geely Atlas на российском рынке предлагается по цене от 1 089 990 рублей, а его поставки осуществляются с предприятия в Белоруссии.