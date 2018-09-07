Китайский Geely Atlas превратили в кроссовер Proton X70

В Малайзии компания Proton представила свой новый кроссовер Proton X70, который по сути является перелицованным Geely Boyue, а на российском рынке эта модель известна как Atlas.

После покупки Geely компании Proton, было решено выпускать автомобили для малазийского рынка под брендом Proton и это будут перелицованные модели китайского происхождения.

Первым таким автомобилем стал Proton X70, в основе которого лежит рестайлинговый Boyue, предлагающийся в КНР с начала года.

На старте продаж новинка будет поставляться из Китая, а позже модель пропишется в Малайзии, но это произойдет в середине 2019 года.



Proton X70 поступит в продажу с 1,8 бензиновым мотором мощностью 183 л.с. и 285 Нм крутящего момента. В паре с ДВС будет работать исключительно шестиступенчатая автоматическая трансмиссия с передним приводом, а в качестве опции предложат и полноприводную систему.

Принимать заказы на Proton X70 начнут с 8 сентября. В дальнейшем новые модели Proton могут начать поставлять и на другие рынки.