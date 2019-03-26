Седан и универсал Skoda Octavia получили новый пакет Dynamic+

Презентация нового поколения модели ожидалась уже в этом году, но в итоге ее перенесли на 2020 год, о чем сообщалось ранее.

При этом, чтобы подогреть интерес клиентов и немного оживать продажи универсала и седана Skoda Octavia, компания предлагается для большинства их комплектаций новый пакет с названием Dynamic+.

В нем не будет каких-либо существенных доработок, а вместо этого в автомобиля просто появятся некоторые новые и особые детали экстерьера и интерьера.

Отличаться модели с пакетом будут более спортивным обликом. Во внешности Skoda Octavia появится черная решетка радиатора, спойлер, корпуса боковых зеркал, а также задний диффузор.

Кроме этого для заказа предложат 17 или 18-дюймовые черные или двухцветные колесные диски. В интерьере потолок также предложат в черном цвете, а еще установят спортивные сидения и руль.