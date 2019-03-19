Новая Skoda Octavia будет представлена в начале 2020 года

В чешской компании решили перенести презентацию Skoda Octavia на следующий год. На такой шаг автопроизводитель решил пойти из-за Volkswagen Golf восьмого поколения, который будет представлен во второй половине 2019 года.

В концерне Volkswagen, в который входит и Skoda, решили не устраивать в один год несколько презентаций очень популярных на европейском рынке автомобилей.

Поэтому показ Octavia в кузове лифтбек и универсал решили организовать в начале 2020 года.

Известно, что новая Skoda Octavia останется полностью узнаваемой, при этом в машине должны убрать раздельные фары, вместо которых будет установлен единый блок.

Также будет изменена радиаторная решетка и задние фонари. В салоне новой модели будут использоваться более качественные материалы, а сам салон будет удобным и просторным.

В качестве опции для чешской модели начнут предлагать цифровую панель приборов и разной диагонали экраны мультимедийной системы.

В новом поколение Octavia будут только турбированные моторы, а в дальнейшем появится еще и подключаемый гибрид.