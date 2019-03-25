Спортивный кроссовер Hyundai Tucson N Line компания рассекретила несколько дней назад и уже появилась информация, что он приедет на российский рынок, но не в этом году.
Спортивный Hyundai Tucson N Line появится в РФ не ранее 2020 года
25.03.2019 15:33
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Как стало известно российским журналистам Hyundai Tucson N Line появится в России не ранее 2020 года.
При этом на европейском рынке кроссовер в новом исполнении стартует в ближайшее время.
О стоимости новинки информации пока нет. Подробно о Hyundai Tucson N Line портал «ТвоёАвто» писал ранее.
Между тем сообщается, что спортивная версия N Line появится в России не только у кроссовера Tucson, но и у автомобилей Creta и Solaris.
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