В прошлом месяце на территории Индии стартовали официальные продажи кроссовера Mahindra XUV300.

Новинка стала перелицованным вариантом кроссовера SsangYong Tivoli, который удешевили для индийского рынка.

Недавно в компании рассказали, что автомобиль оказался интересен местным автомобилистам и удешевленный SsangYong Tivoli пользуется отличным спросом.

Так, на рынке компания получила более 13 тысяч предварительных заказов за месяц.

Модель оказалась привлекательной в связи с невысокой стоимостью и хорошей оснащенностью.