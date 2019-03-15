В прошлом месяце на территории Индии стартовали официальные продажи кроссовера Mahindra XUV300.
Удешевленный SsangYong Tivoli пользуется отличным спросом
15.03.2019 17:45
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Новинка стала перелицованным вариантом кроссовера SsangYong Tivoli, который удешевили для индийского рынка.
Недавно в компании рассказали, что автомобиль оказался интересен местным автомобилистам и удешевленный SsangYong Tivoli пользуется отличным спросом.
Так, на рынке компания получила более 13 тысяч предварительных заказов за месяц.
Модель оказалась привлекательной в связи с невысокой стоимостью и хорошей оснащенностью.
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