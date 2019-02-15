Главным конкурентом нового SsangYong Tivoli, который вышел на индийский рынок под названием Mahindra XUV300, стал Hyundai Creta.

Перелицованный SsangYong Tivoli оценен намного дешевле Hyundai Creta, что возможно позволит модели составить конкуренцию последнему.

Компания Mahindra вывела на рынок кроссовер Tivoli под своим брендом. Автомобиль отличается от Tivoli иной формой задней двери, новыми ДХО, а также шильдиками, при этом в целом дизайн моделей одинаковый. Mahindra XUV300 имеет немного иные габариты.

В частности длина стала меньше и составляет 3 995 мм, а размер колесной базы будет 2 600 мм. Моторная гамма представлена 1,2 и 1,5-литровыми агрегатами с отдачей 110 и 117 л.с., которые являются собственной разработкой Mahindra.

Оба двигателя работают с шестискоростной механической КП. Цена XUV300 стартует с отметки 790 тысяч рупий или 740 тысяч рублей. Базовый Hyundai Creta в Индии имеет ценник 960 тысяч рупий или 899 тысяч рублей.