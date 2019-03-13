В России завершили продажи седана Volkswagen Jetta

Volkswagen прекратил в России продажи седана Jetta, который с производства в РФ сняли еще в мае 2018 года. Теперь же стало известно, что дилерские центры распродали остатки.

Немецкий седан предлагался по цене от 1 129 000 рублей. Jetta была доступна с 1,4-литровым TSI мощностью 125 л.с.

Была еще версия с аналогичным мотором, но отдачей 150 л.с. Также предлагали атмосферный 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 110 л.с.

Новое поколение Volkswagen Jetta представили на автосалоне в Детройте в 2018 году. Модель уже создана на платформе MQB. Она стала на 43 мм больше и ее общая длина теперь 4702 мм.

Со сменой поколения для седана стали предлагать цифровую панель приборов, адаптивный круиз контроль и активные системы безопасности.

Новое поколение Volkswagen Jetta на российском рынке должно появится в начале 2020 года.