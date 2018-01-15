Компания Volkswagen представила новое поколение седана Jetta

Дебют новой генерации седана состоялся в рамках автосалона в Детройте, который начал свою работу для журналистов. Компания Volkswagen представила новое, седьмое по счету поколение седана Jetta.

Основан новый Jetta на платформе MQB, которая уже используется в моделях VW Golf, Arteon, Tiguan и других.

Габариты четырехдверки изменились и теперь длина составляет 4 702 мм (+43 мм), ширина — 1 799 мм (+21 мм), а высота – 1 459 мм (+6 мм).

Расстояние между осями у новой генерации составляет 2 686 мм (+35 мм). Несмотря на изменение габаритов, размер багажного отделения остался прежним и составляет 510 литров. Представленный в рамках Детройтского автошоу седан разрабатывался с учетом предпочтений американских клиентов.

Так, во внешности новой Jetta появилась широкая решетка радиатора, светодиодная оптика, которая будет доступна с минимальной комплектации, а также на капоте и по бокам появились острые линии.

В салоне модели стало больше пространства, а также в нем появилась цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном 10,2 дюйма и поддержкой смартфонов.

Еще производитель предложит аудиосистему Beats, климат-контроль и подогрев сидений с вентиляцией. Помимо этого в списке оборудования Jetta появились новые системы безопасности и помощи водителю.

Говоря о линейке двигателей, то она для американского рынка будет представлена 1,4-литровым 150-сильным двигателем, пару которому составит 6-скоростная или 8-ступенчатая коробка передач.

Позже на рынок выйдет версия с двухлитровым двигателем. Jetta станет на конвейер предприятия в Мексике, а в продаже на мексиканском рынке он появится уже в первом квартале 2018 года.