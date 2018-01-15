Дебют новой генерации седана состоялся в рамках автосалона в Детройте, который начал свою работу для журналистов. Компания Volkswagen представила новое, седьмое по счету поколение седана Jetta.
Компания Volkswagen представила новое поколение седана Jetta
Основан новый Jetta на платформе MQB, которая уже используется в моделях VW Golf, Arteon, Tiguan и других.
Габариты четырехдверки изменились и теперь длина составляет 4 702 мм (+43 мм), ширина — 1 799 мм (+21 мм), а высота – 1 459 мм (+6 мм).
Расстояние между осями у новой генерации составляет 2 686 мм (+35 мм). Несмотря на изменение габаритов, размер багажного отделения остался прежним и составляет 510 литров. Представленный в рамках Детройтского автошоу седан разрабатывался с учетом предпочтений американских клиентов.
Так, во внешности новой Jetta появилась широкая решетка радиатора, светодиодная оптика, которая будет доступна с минимальной комплектации, а также на капоте и по бокам появились острые линии.
В салоне модели стало больше пространства, а также в нем появилась цифровая приборная панель, информационно-развлекательная система с сенсорным экраном 10,2 дюйма и поддержкой смартфонов.
Еще производитель предложит аудиосистему Beats, климат-контроль и подогрев сидений с вентиляцией. Помимо этого в списке оборудования Jetta появились новые системы безопасности и помощи водителю.
Говоря о линейке двигателей, то она для американского рынка будет представлена 1,4-литровым 150-сильным двигателем, пару которому составит 6-скоростная или 8-ступенчатая коробка передач.
Позже на рынок выйдет версия с двухлитровым двигателем. Jetta станет на конвейер предприятия в Мексике, а в продаже на мексиканском рынке он появится уже в первом квартале 2018 года.