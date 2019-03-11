С момента выхода на рынок «заряженной» Весты, она сразу же получила и звание самой дорогой Лады в истории.

Автомобиль Lada Vesta Sport поступил в продажу в конце января этого года, а недавно стало известно, сколько было продано Vesta Sport за первый месяц.

Напомним, что стоимость седана в «заряженной» версии составляет один миллион рублей минимум. Итак, за первый месяц продаж седан был продан в количестве 217 экземпляров.

При этом дилерам «АвтоВАЗ» отгрузил 536 автомобилей, а в целом в планах на этот год реализовать 1,2 тыс. Lada Vesta Sport.

Источник: Gazetadaily.ru.