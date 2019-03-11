С момента выхода на рынок «заряженной» Весты, она сразу же получила и звание самой дорогой Лады в истории.
Стало известно, сколько было продано Vesta Sport за первый месяц
11.03.2019 09:08
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Автомобиль Lada Vesta Sport поступил в продажу в конце января этого года, а недавно стало известно, сколько было продано Vesta Sport за первый месяц.
Напомним, что стоимость седана в «заряженной» версии составляет один миллион рублей минимум. Итак, за первый месяц продаж седан был продан в количестве 217 экземпляров.
При этом дилерам «АвтоВАЗ» отгрузил 536 автомобилей, а в целом в планах на этот год реализовать 1,2 тыс. Lada Vesta Sport.
Источник: Gazetadaily.ru.
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