Интерьер новой Hyundai Sonata рассекречен до премьеры

Уже в этом месяце компания Hyundai отправит в серийное производство новое поколение своего седана Hyundai Sonata и ожидается, что в этом месяце состоится и его премьерный показ.

Недавно стало известно, что Hyundai Sonata выйдет на рынок без традиционного рычага КПП, но теперь распространили новые фотографии салона автомобиля.

Таким образом, интерьер новой Hyundai Sonata частично рассекречен до премьеры и уже можно сказать, что производитель предложит в салоне «парящий» экран мультимедийной системы, выполненной в стилистике Santa Fe.

Кроме этого, фото раскрыли и наличие штатного видеорегистратора, которым можно будет управлять с помощью смартфона. В экстерьер седана также произойдут изменения, но в целом модель останется узнаваемой.

Считается, что линейка двигателей новой Hyundai Sonata будет представлена 2,0 и 2,5-литровыми моторами, которые смогут выдать 250 и 250 лошадиных сил. Среди трансмиссий будет семискоростная роботизированная КП.