Новый Hyundai Sonata выйдет на рынок без традиционного рычага КПП

Производство нового поколения Hyundai Sonata начнется 15 марта, а спустя месяц после старта сборки седан покажут на автосалоне в Нью-Йорке.

В Сети были опубликованы первые снимки Sonata, причем их сделали непосредственно на заводе в Южной Корее во время тестовой сборки машины.

Судя по снимкам в машине не будет традиционного рычага коробки переключения передач. Вместо него установят блок с кнопками выбора режима работы автоматической трансмиссии.

Известно, что новое поколение Hyundai Sonata будет оснащаться турбомоторами 20 и 2,5 литра с отдачей 250 и 280 л.с. соответственно.

Трансмиссия будет исключительно семиступенчатая роботизированная. Ожидается появление и гибридной версии бизнес-седана. В продажу новое поколение Hyundai Sonata поступит в мае 2019 года.