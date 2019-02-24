Производство нового поколения Hyundai Sonata начнется 15 марта, а спустя месяц после старта сборки седан покажут на автосалоне в Нью-Йорке.
Новый Hyundai Sonata выйдет на рынок без традиционного рычага КПП
24.02.2019 23:54
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В Сети были опубликованы первые снимки Sonata, причем их сделали непосредственно на заводе в Южной Корее во время тестовой сборки машины.
Судя по снимкам в машине не будет традиционного рычага коробки переключения передач. Вместо него установят блок с кнопками выбора режима работы автоматической трансмиссии.
Известно, что новое поколение Hyundai Sonata будет оснащаться турбомоторами 20 и 2,5 литра с отдачей 250 и 280 л.с. соответственно.
Трансмиссия будет исключительно семиступенчатая роботизированная. Ожидается появление и гибридной версии бизнес-седана. В продажу новое поколение Hyundai Sonata поступит в мае 2019 года.
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