Первый кроссовер нового бренда Jetta сфотографировали на тестах

Немецкая компания для китайского рынка решила создать новый суббренд под названием Jetta и первую машину под названием Jetta VS5 уже успели заметить на тестах.

Фотошпилоны заметили кроссовер, но о его внешности пока судить слишком рано, так как он полностью скрыт камуфляжной пленкой.

Volkswagen под брендом Jetta намерен еще выпустить семиместный кроссовер VS7 и седан VA3. Что касается пятиместного «паркетника», то под его капотом стоит ожидать 1,4-литровый турбомотор и автоматическую коробку передач и исключительно передний привод.

В КНР Jetta будет ориентирована на молодую аудиторию, а для привлечения покупателя машины бренда будут предлагаться не только в дилерских центрах, но даже в крупных торговых центрах и отдельных небольших цифровых выставочных залах.