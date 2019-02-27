Модель Jetta от Volkswagen стала отдельным брендом

Немецкий автопроизводитель объявил о запуске отдельного бренда, получившего название Jetta, в модельном ряду которого будут предлагаться бюджетные автомобили для китайского рынка.

Volkswagen представил в Китае бюджетный бренд Jetta и рассказал о том, какие автомобили будут доступны под этой маркой.

Как рассказали представители компании, они намерены составить конкуренцию местным автопроизводителям, но при этом предложить более качественные, безопасные и доступные в цене машины с легко узнаваемым фирменным дизайном.

Уже скоро Jetta представит седан и два кроссовера, а их серийная сборка будет осуществляться на китайском предприятий FAW-Volkswagen в Ченду.

Запуск производства автомобилей запланирован на третий квартал этого года. Модели от Jetta намерены продавать в дилерских центрах собственной сети Jetta.