Немецкий автопроизводитель объявил о запуске отдельного бренда, получившего название Jetta, в модельном ряду которого будут предлагаться бюджетные автомобили для китайского рынка.
Модель Jetta от Volkswagen стала отдельным брендом
27.02.2019 10:54
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Volkswagen представил в Китае бюджетный бренд Jetta и рассказал о том, какие автомобили будут доступны под этой маркой.
Как рассказали представители компании, они намерены составить конкуренцию местным автопроизводителям, но при этом предложить более качественные, безопасные и доступные в цене машины с легко узнаваемым фирменным дизайном.
Уже скоро Jetta представит седан и два кроссовера, а их серийная сборка будет осуществляться на китайском предприятий FAW-Volkswagen в Ченду.
Запуск производства автомобилей запланирован на третий квартал этого года. Модели от Jetta намерены продавать в дилерских центрах собственной сети Jetta.
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