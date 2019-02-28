Компания Kia показала обновленный кроссовер Kia Niro

Его премьерный показ будет проходить в рамках Женевского автосалона, а пока Kia показала обновленный кроссовер Kia Niro и раскрыла подробности.

Обновленный гибридный кроссовер и его версию с возможностью зарядки от внешнего источника покажут на автосалоне в марте, а их продажи стартуют во второй половине года.

Модель оснащена 1,6-литровым двигателем T-GDi, который работает с электромотором и двумя видами аккумуляторов — 1,56 кВт•ч ( Niro Hybrid) или 8,9 кВт•ч (Niro Plug-in Hybrid).

Только на одной электротяге кроссовер проедет 65 километров при условии движения по городу. Что касается внешности, то она также обновилась и в экстерьере применили новую фирменную решетку радиатора, иные бамперы и установили светодиодную оптику.

В интерьере появился 10 или 7-дюймовый экран панели приборов. Стоит отметить, что в Женеве компания представит еще и полностью новый концепт, который должен показать, как будут выглядеть электрокары марки.