Kia в Женеве покажет интересный концепт электромобиля

Автопроизводитель Kia сегодня анонсировал презентацию в Женеве нового электромобиля. Анонс сопровождался тизером. Также в марте на автосалоне компания представит и новый компактный кроссовер на базе Ceed, о чем портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

Теперь в Kia сообщили, что везут на автошоу в Женеве концепт нового электрокара, в котором будут камеры вместо боковых зеркал, а также «солнечные очки».

Прототип получит внешность с новыми интересными дизайнерскими решениями, в числе которых светодиодная графика, которая имеет вид солнечных очков.

Все подробности о новинке пока не раскрывают, но представитель компании завил, что езда в таком автомобиле заставит «встать дыбом волосы на спине».