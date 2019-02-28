Чуть более недели назад компания Renault в России объявила об обновлении кроссовера Duster для российского рынка.
В РФ начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster
28.02.2019 13:57
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При этом за пределами РФ уже продается новое поколение автомобиля.
Сегодня в РФ начались продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2019 модельного года, доступного для покупки в четырех комплектациях, среди которых Access, Life, Drive, Drive Plus.
Модель в отличии от предшественника стала дороже на 15 тысяч рублей и в базовом исполнении теперь ее стоимость составит 709 тысяч рублей.
В ней будет предлагаться двигатель объёмом 1,6 литра и мощностью 114 лошадиных сил. Пару которому составляет механика или переднеприводная система.
В самой дорогой комплектации будет двухлитровый агрегат и автоматическая коробка передач. Этот вариант оценен в 1 027 990 рублей. Об изменениях в кроссовере для рынка РФ сообщалось ранее.
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