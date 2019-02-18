Renault презентовала обновленный кроссовер Renault Duster

Пока все ждут в России новое поколение кроссовера Renault Duster, автопроизводитель решил выпустить обновлённую версию своей модели. Сегодня она была представлена и в ней все изменения коснулись опций и салона.

Renault Duster получил новую мультимедийную систему Nav 4.0 с семидюймовым экраном, к которой уже можно подключить смартфоны под управлением Android и iOS.

Также российскую версию «паркетника» оснастили системой оповещений на смартфон, а для этого разработано приложение R&Go.

Через него можно отыскать автомобиль на парковке, узнать о пробеге, расходе топлива и других показателях. Помимо этого в приложении есть подробное описание сигнальных лампочек на панели приборов.

В салоне Duster изменили рулевое колесо и кресла, которые обшиты новой комбинированной тканью.

Цены на Renault Duster 2019 модельного года пока не объявили, но по словам представителей компании, обновленный кроссовер подорожает на 15 тыс. рублей. Сейчас в дилерских центрах Duster можно купить от 700 тыс. рублей.