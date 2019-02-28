Названы комплектации обновленного Nissan Qashqai для РФ

Российское подразделение компании Nissan 28 февраля официально объявило о комплектациях, в которых будет предлагаться обновленный кроссовер Nissan Qashqai в России.

Согласно официальным данным, модель на российском рынке будет представлена в 30 версиях и моторной гаммой, в которой будет два бензиновых двигателя. Серийное производство обновленной модели началось на заводе в Петербурге.

Как сообщили в компании, кроссовер предложат в 10 фиксированных версиях и 30 вариантах исполнения. Моторная гамма представлена 1,2-литровым 115-сильным и 2,0-литровым двигателем мощностью 144 л.с.

Среди коробок передач будет доступна 6-ступенчатая механическая трансмиссия и вариатор. Последний был настроен специально для российского рынка.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. В самой доступной комплектации обновленный Nissan Qashqai получит подогрев ветрового стекла и передних сидений, круиз-контроль, а также колесные на 17 дюймов и другое.

О стоимости и комплектациях кроссовера будет объявлено в следующем месяце.