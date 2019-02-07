Обновленный Nissan Qashqai начали выпускать в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге на заводе Nissan 7 февраля стартовала сборка обновленной версии Qashqai. Эта модель получила обновление исключительно для РФ и в ней провели адаптацию к российским условиям, слегка изменили внешность и добавили электронные системы безопасности.

Отличить обновленный Qashqai можно будет по измененной передней части. Автопроизводитель изменил капот, бампер, радиаторную решетку и оптику.

Сзади появились новые фонари, а на бампере вставка имитирующая металл. В салоне кроссовера теперь есть новый трехспицевый руль и мультимедийная система с поддержкой «Яндекс.Авто».

Среди новых опций стоит отметить систему предупреждения фронтальных столкновений и систему обнаружения препятствий при движении машины задним ходом.

Заявлено также, что была улучшена шумоизоляция, а отделочные материалы стали качественнее. Кроме этого кроссовер получил перенастроенную подвеску.

В дальнейшем для Qashqai станет доступна еще система полуавтоматического управления ProPILOT.

Моторная гамма для кроссовера осталась прежней. Модель будет предлагаться с бензиновыми 1,2 и 2,0-литровыми моторами мощностью 115 и 144 л.с. соответственно.

Позже 1,2 литровый двигатель заменят 1,3-литровым. В Европе такой ДВС на Qashqai выдает 140 или 160 л.с. Цены на Nissan Qashqai будут объявлены позже. Старт продаж обновленного кроссовера намечен на конец марта.