Первый завод Volvo в США начал поставки Volvo S60 для рынка Европы

Новый Volvo S60 был представлен в конце июня прошлого года, а вместе с презентацией автопроизводитель объявил об открытии своего первого завода в США.

Новый завод Volvo в США уже начал поставки Volvo S60 для рынка Европы.

Как сообщили в компании, партия автомобилей отправлена и скоро прибудет в порт Бельгии, откуда и они будут поставлены в дилерские центры по всей Европе.

В этом году на новой производственной площадке планируется выпустить порядка 50 тысяч Volvo S60, а половину из них отправят на экспорт.

Кроме этого, в 2020 году автопроизводитель намерен запустить линию по сборке нового поколения Volvo XC90.