Новый седан Volvo S60 представлен официально‍

Шведский автопроизводитель провел официальную презентацию новой генерации своего седана Volvo S60. Вместе с презентацией компания сообщила и об открытии своего первого на территории США завода, где и будет осуществляться сборка автомобиля.

Новое поколение седана создавалось на платформе SPA, используемой также в моделях XC90, S90, V90, V90 Cross Country, XC60 и V60. После смены поколений автомобиль получил измененные габариты.

Так, длина стала больше на 132 мм и теперь составляет 4 760 мм, ширина модели теперь меньше на 16 мм и составляет 1 849 мм. Высота теперь будет 1 430 мм, что на 54 мм меньше. Расстояние между осями будет на 97 мм больше, что позволяет увеличить пространство в салоне для ног задних пассажиров.

Линейка двигателей нового Volvo S60 теперь не будет представлена дизельными моторами. Теперь в моторной гамме появилось два гибридных мотора T6 и T8 с отдачей 340 и 400 л.с. версии с такими моторами будут заряжаться в том числе и от обычной розетки.

Кроме этого, накануне презентации Volvo анонсировала и самую мощную версию седана, которая получила тюнинг от Polestar. В этой версии будет двигатель Т8, мощность которого окажется на 15 л.с. больше. Помимо гибридных моторов у автомобиля будут и силовые агрегаты T5 и T6. Это двухлитровые двигатель с отдачей 250-310 л.с.

Среди трансмиссий будет шестискоростная механика мили восьмискоростной автомат Aisin. Что касается салона седана, то та появилась информационно-развлекательная система Sensus Connect с поддержкой смартфонов.

Также автомобиль получил улучшенную систему Pilot Assist, которая сможет взять на себя управление на скорости до 130 км/ч. Еще у седана будет система предупреждения и предотвращения столкновений.

О ценах на новый Volvo S60 пока не сообщается, но предполагается, на американском рынке модель получит ценник от 36 795 долларов или 2,34 миллиона рублей.