Модель была анонсирована в середине месяца, когда стало известно, с какими силовыми установками она будет предлагаться.

Теперь Mitsubishi объявила российские цены на обновлённый пикап L200 и сообщила, когда он станет доступен для покупки. Модель начнут продавать в марте и предложат в пяти комплектациях.

Начальная стоимость составит 2 069 000 рублей, тогда как предшественник предлагается по цене на 150 тысяч рублей дешевле.

Максимально оснащенная версия пикапа обойдется покупателю в 2 702 000 рублей. Как отметили в компании, сборка обновленного L200 осуществляется на производственной площадке в Таиланде.

Отличается пикап от предшественника обновленной внешностью с стилистике Dynamic Shield. Еще автомобиль получил увеличенный дорожный просвет на 15 мм до 220 мм и увеличенные углы въезда и съезда. Для заказа будут доступны 16 или 18-дюймовые колесные диски.

Моторная гамма будет состоять из улучшенного 2,4-литрового дизельного мотора разной форсировки — 154 и 181 л.с.

В зависимости от комплектации будет предлагаться 6-ступенчатая механическая коробка передач или шестискоростной «автомат», который пришел на смену пятискоростной коробке.

Привод у пикапа будет полный Super-Select или Easy-Select в зависимости от комплектации.