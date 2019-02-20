В РФ начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Компания Suzuki в России объявила о старте продаж обновленного кроссовера. Новинка получившая изменения во внешности и салоне уже стала доступна для покупки в дилерских центрах по цене от 1 059 000 рублей.

В РФ стартовали продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara с расширенной цветовой гаммой, в которой добавили цвета Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также с измененной радиаторной решеткой, иными задними фонарями, обновленными бамперами и хромированными элементами.

Кроме этого, кроссовер получил 17-дюймовые колесные диски, а в салоне теперь будет панель приборов с 4,2-дюймовым цветным экраном.

Моторная гамма кроссовера представлена 1,6 и 1,4-литровыми агрегатами. Первый имеет мощность 117, а второй 140 лошадиных сил.

Среди трансмиссий доступна пятискоростная механическая или шестиступенчатая автоматическая коробки передач, которые работают с передне- и полноприводными системами.

В начальной версии для Suzuki Vitara предлагается 7 подушек безопасности, систему помощи на подъеме и другое.