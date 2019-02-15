Марка в России получила ОТТС на автомобили из семейства Kia Ceed, которые дебютировали в прошлом году.

В частности в базе Росстандарта появилось расширенное ОТТС, где появились Kia Ceed GT и ProCeed. Kia сертифицировала новые Kia Ceed GT и ProCeed для России, однако по поводу выхода Ceed GT окончательного решения в российском офисе не приняли.

При этом универсалы в продаже появятся, но сроки выхода пока не называют. Хэтчбек Kia Ceed GT в России сертифицировали с 1,6-литровым 200-сильным двигателем.

В списке трансмиссии указан семискоростной «робот». Что касается универсала Kia Proceed, то он получит в России турбодвигатель объёмом 1,4 литра мощностью 140 лошадиных сил.

Также указана и версия с 200-сильный мотором. Обе силовые установки будут работать с роботизированными трансмиссиями. Предполагается, что универсал появится в продаже этой весной.