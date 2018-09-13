Компания Kia официально представила новые Kia ProCeed и Ceed GT

Компания Kia официально рассекретила две новинки — Kia ProCeed в новой версии и заряженную модификацию хэтчбека Ceed GT.

Первая модель позиционируется, как shooting brake, хотя по сути это универсал с купеобразным силуэтом. Его официальный показ, как и модели Ceed GT будет проходить на Парижском автосалоне.

Kia ProCeed третьего поколения в новой версии будет отличаться от обычного универсала увеличенной на пять миллиметров длиной до 2 605 мм, а также уменьшенным на 5 мм дорожным просветом, который составляет 135 мм.

Объём багажного отделения модели составляет 594 литра против 625 у обычного универсала.

В линейке двигателей автомобиля будут следующие моторы: 1.0 T-GDI (120 л.с.), 1.4 T-GDI (140 л.с.) и 1.6 CRDI (136 л.с.).

Среди трансмиссий предложат шестискоростную механику или автомат на семь ступеней с двумя сцеплениями.

Будет у новинки и вариант GT, который получил оригинальный кузовной обвес и бензиновый 1,6-литровый двигатель с турбиной, мощность которого составляет 204 л.с.

Европейские продажи Kia ProCeed стартуют в начале 2019 года.

«Заряженная» версия хэтчбека Ceed встанет на конвейер уже в ноябре и в продаже также поступит в начале 2019 года.

Отличается хэтчбек Ceed GT уменьшенным дорожным просветом, перенастроенной подвеской, усиленными тормозами, новым передним и задним бамперами, колесными дисками размером 18 дюймов, а также красно-черными акцентами.

Под капотом Ceed GT установили 1,6-литровый турбодвигатель с отдачей 204 л.с., пару которому составляет 6-ступенчатая механическая или 7-скоростная роботизированная КП.