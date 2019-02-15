Еще во время презентации новых ВMW X3 M и BMW X4 M было известно, что новинки доберутся до российского рынка.

Теперь российский офис официально анонсировал спортивные кроссоверы и озвучил цены.

Так, были названы цены на «заряженные» ВMW X3 M и BMW X4 M для РФ, но дату старту продаж пока не сообщают. В российском подразделении компании сообщили, что на рынке модели будут представлены в исполнении Competition и Special Edition.

Кроссовер BMW X3 M Competition будет доступен для покупки по цене от 7 680 000 рублей, а BMW X4 M Competition оценили от 7 840 000 рублей.

В таких автомобилях будут 21-дюймовые колесные диски из легких сплавов, выхлопная система М sport, а в салоне используют сидения с отделкой кожей Merino, установят проекционный дисплей и аудиосистему Harman Kardon Surround Sound.

Цены на лимитированные версии с приставкой к названию Special Edition составят 6 690 000 и 6 820 000 рублей за BMW X3 M и BMW X4 M соответственно. Кроссоверы будет приводить в движение новый трехлитровый двигатель с отдачей 480 л.с.