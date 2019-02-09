На российском заводе Nissan могут начать собирать автомобили марки Mitsubishi. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на директора ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».
Петербургский автозавод Nissan может запустить производство Mitsubishi
09.02.2019 12:46
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Директор предприятия Игорь Бойцов отметил, что пока в центральном офисе решения не принимались, и только рассматривают различные варианты кооперации.
В текущем году на заводе Nissan в Петербурге сосредоточатся на производстве Qashqai, Murano и X-Trail.
Сколько в 2019 году предприятие планирует выпустить Бойцов не стал сообщать.
На днях в Петербурге приступили к сборке обновленного Qashqai, который получил большое количество дополнении.
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