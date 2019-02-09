Петербургский автозавод Nissan может запустить производство Mitsubishi

На российском заводе Nissan могут начать собирать автомобили марки Mitsubishi. Такие данные приводит «Интерфакс» со ссылкой на директора ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Директор предприятия Игорь Бойцов отметил, что пока в центральном офисе решения не принимались, и только рассматривают различные варианты кооперации.

В текущем году на заводе Nissan в Петербурге сосредоточатся на производстве Qashqai, Murano и X-Trail.

Сколько в 2019 году предприятие планирует выпустить Бойцов не стал сообщать.

На днях в Петербурге приступили к сборке обновленного Qashqai, который получил большое количество дополнении.