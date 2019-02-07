На дорогах Тольятти заметили «заряженную» Весту, которая недавно поступила в продажу и уже получила звание самой дорогой Lada.
Опубликованы первые фото «заряженной» Lada Vesta для полиции
07.02.2019 11:41
52 0
При этом в Тольятти на автовозе был замечен вариант автомобиля, предназначенный для службы в полиции.
В социальной сети были опубликованы первые фото «заряженной» Lada Vesta для полиции, которая отличается наличием соответствующей надписи, спецсигналами и оформлением.
Предполагается, что в движение полицейская Веста приводится 1,8-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Комментарииcomments powered by HyperComments