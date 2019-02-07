На дорогах Тольятти заметили «заряженную» Весту, которая недавно поступила в продажу и уже получила звание самой дорогой Lada.

При этом в Тольятти на автовозе был замечен вариант автомобиля, предназначенный для службы в полиции.

В социальной сети были опубликованы первые фото «заряженной» Lada Vesta для полиции, которая отличается наличием соответствующей надписи, спецсигналами и оформлением.

Предполагается, что в движение полицейская Веста приводится 1,8-литровым двигателем мощностью 180 лошадиных сил.