Новинкой Datsun в РФ станет локализованная версия Nissan Kicks

Еще в прошлом году в Сети появлялась информация, согласно которой модельный ряд Datsun пополнится новым кроссовером.

Более того, в прошлом году ожидалась и его презентация, но этого не случилось. При этом Datsun все также планирует расширить модельную линейку в России.

Сразу же после того, как стало известно о планах вывести новый кроссовер, появилось предположение, что в его основе будет платформа В0, которая используется в кроссовере Renault Duster.

При этом недавно был представлен кроссовер Nissan Kicks, предназначенный для рынка Индии. Он отличается от европейского варианта платформой.

В нем использовалась как раз «тележка» В0. Ряд экспертов и журналистов сразу же догадались, что «бюджетный» Nissan Kicks доберется до российского рынка и будет предлагаться как раз под брендом Datsun.