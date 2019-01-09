Новый бюджетный кроссовер Nissan Kicks добрался до дилеров

Первые партии нового недорого кроссовера уже поступили к дилерам в Индии, но в качестве выставочных образцов, при этом «живые» продажи стартуют уже 22 января.

Напомним, что бюджетным кроссовер является из-за платформы, ведь в его основе располагается платформа от Renault Duster, тогда как Nissan Kicks для других рынков основан на другой «тележке».

Для покупки новый Nissan Kicks будет доступен в четырех модификациях. Стоимость кроссовера составит от 950 000 до 1 250 000 индийских рупий или от 943 тыс. до 1,24 млн рублей.

Напомним, что представлен автомобиль был в октябре, а позже сообщалось, что возможно новинка приедет на российский рынок.