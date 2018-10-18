Кроссовер Nissan Kicks на базе Duster представлен официально

Новый кроссовер Nissan Kicks была представлен еще пару лет назад и сейчас он предлагается в Китае, США, Бразилии и некоторых других странах.

При этом в России эта модель так и не появилась, но возможно все изменится, ведь сегодня компания провела презентацию кроссовера Nissan Kicks, созданного на базе кроссовера Duster.

Этот вариант автомобиля создавали для индийского рынка, учитывая тот факт, что в основе кроссовера лежит платформа B0, на которой также построены Duster и Nissan Terrano, можно предположить, что в Россию модель может приехать.

Индийский Nissan Kicks создали на платформе Renault Duster, тогда как глобальная версия создавалась на платформе V от Renault-Nissan. Отличатся кроссовер будет еще и габаритами, которые будут увеличены и составят: 4 295/1 760/1 590 мм. Расстояние между осями будет 2 620 мм.

Кроме этого, в Nissan Kicks для Индии есть и измененные элементами во внешности, но в целом автомобиль узнаваем, а в салоне появилась иная панель, где будет «парящий» экран информационно-развлекательной системы.

В линейке двигателей будут знакомые 106- и 110-сильные агрегаты H4K и K9K, пару которым составит пятискоростная механика или механическая КП и вариатор. Полноприводной версии Nissan Kicks для Индии ожидать не стоит.

Официальные продажи модели стартуют в январе следующего года и ближе к началу продаж будут названы и цены.